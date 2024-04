Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Mutmaßlich alkoholisierter Jugendlicher mit Auto verunglückt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 14.04.2024, gegen 02:45 Uhr, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Jugendlicher in Herrischried-Obergebisbach mit einem Auto verunglückt. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Er dürfte alleinbeteiligt von der Straße geraten sein. Das Auto überschlug sich an einer Böschung, nachdem es mit einem Baumstumpf kollidiert war und blieb auf dem Dach liegen. Der Jugendliche konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Da ein Alcomatentest knapp zwei Promille anzeigte, wurde bei dem Jugendlichen eine Blutprobe erhoben. Für den Autoführerschein ist er zu jung und besitzt keinen. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 22000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, auch zum Umstand, wie er in den Besitz der Autoschlüssel kam. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

