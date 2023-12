POL-LWL: Stürmische Nacht - umgestürzte Bäume behinderten Verkehr

Plau am See (ots) - Von einer Baustelle in Passow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag einen Bodenverdichter sowie mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Der dabei entstandene Gesamtschaden soll sich laut Angaben der geschädigten Firma auf knapp 7.000 Euro belaufen. Dem Spurenaufkommen zufolge verluden die Täter das Diebesgut vermutlich auf einen PKW-Anhänger. Rund 500 Liter Dieselkraftstoff ...

