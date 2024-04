Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrerin und Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine Motorradfahrerin und ein Motorradfahrer wurden bei zwei Verkehrsunfällen am Samstag, 13.04.2024, auf der L 170 zwischen Ebnet und Bonndorf leicht verletzt. Gegen 13:00 Uhr war eine 58-jährige zu Fall gekommen, als sie in einer Kurve die Geschwindigkeit ihres Motorrades reduzierte. Hierbei verletzte sich die Frau leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 2000 Euro. Um 18:50 Uhr kam ein 21-jähriger in einer Kurve von der Straße ab und prallte mit dem Motorrad gegen eine Leitplanke. Er zog sich Verletzungen am Bein zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

