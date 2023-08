Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Anhänger löst sich und kracht in Bushaltestelle + Fahrraddiebe am Forum

Dillenburg (ots)

Solms-Albshausen: Anhänger löst sich und kracht in Bushaltestelle

Ein 40-Jähriger fuhr gestern Abend (22.08.2023) mit seinem grauen Sprinter, an dem ein Pkw-Anhänger angebracht war, auf der Bahnhofstraße in Richtung der L3451. In Höhe der Ampelanlage löste sich der Anhänger vom Mercedes Sprinter, rollte rund 95 Meter in die entgegengesetzte Richtung und krachte in die dortige Bushaltestelle. Die linke Stütze der Haltestelle knickte ein, die Scheibe zersprang. Der Schaden an der Bushaltestelle wird mit 2.000 Euro beziffert. An dem Humbaur HS-Senko Anhänger entstand ein 500 Euro teurer Schaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 40-jährigen Wetzlarer. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,1 Promille. Er musste mit zur Dienststelle. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wetzlar-Niedergirmes: Fahrraddiebe am Forum

Ein rund 650 Euro teures Mountainbike stahlen Unbekannte am Samstag (19.08.2023). Gegen 10:00 Uhr hatte der Besitzer sein Bike am Fahrradständer am Forum abgestellt und angekettet. Als er gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Hinweise zu den Dieben erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell