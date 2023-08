Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Bankfiliale eingedrungen + im Aldi-Markt gezündelt + schon wieder Geld übergeben + 16-Jährigen mit Messer bedroht + in Juweliergeschäft eingedrungen

180.000 Euro Schaden

Dillenburg (ots)

Haiger- in Bankfiliale eingedrungen

Im Zeitraum, zwischen vergangenem Mittwoch (16.08.2023), 16:00 Uhr und gestern Morgen (21.08.2023), 10:00 Uhr, drangen Unbekannte in die Filiale der V+R Bank in der Hauptstraße ein, welches sich derzeit in Umbauarbeiten befindet. Die Diebe brachen gewaltsam in den Kellerraum der Bankfiliale ein und versuchten eine Wand zum Tresorraum aufzubohren. Sie gelangten nicht in den Raum und ließen von ihrem Vorhaben ab. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten.

- Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße aufgefallen?

- Wer hat die Bohrgeräusche im Kellerraum der Bank wahrgenommen?

- Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Niederscheld: Kennzeichen gestohlen

Von einem weißen Crafter stahlen Diebe zwischen Montag (21.08.2023) und Dienstag (22.08.2023) beide Kennzeichen. Der VW parkte von 16:15 Uhr bis 06:15 Uhr in der Schelderhütte. Der Schaden wird mit 80 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zeitraum aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Kennzeichen, LDK-HZ 41, geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Hörbach: Anzeigen gegen 35-jährigen VW-Fahrer und den Halter des Golfs.

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 35-Jährigen und seinen 37-jährigen Bekannten zu. Herborner Polizisten kontrollierten am Samstagnachmittag (19.08.2023) einen 35-Jährigen. In der Straße "Am Schindküppel" hielten sie den Golf-Fahrer gegen 14:45 Uhr an. Der in Haiger wohnhafte Fahrer konnte den Beamten keinen Führerschein vorzeigen, er besitzt nämlich keinen. Zudem stand der Mann offenbar unter Drogeneinfluss. Er musste mit zur Herborner Polizeiwache, wo ein hinzugezogener Arzt dem 35-Jährigen eine Blutprobe entnahm. Bei der Überprüfung des VW Golf, stellten die Ordnungshüter schnell fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen offenbar nicht für den Golf ausgegeben waren. Die Kennzeichen waren offensichtlich überhaupt nicht ausgegeben. Um den Anschein zu erwecken, hatte der 37-Jährige Besitzer des VW Zulassungs- und TÜV-Plaketten auf die Kennzeichen geklebt und diese am Golf angebracht. Im Auto fanden die Beamten zudem gestohlene Kennzeichen. Diese stellten sie sicher. Die beiden Haigerer müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Der 35-Jährige muss sich wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auf den 37-Jährigen kommen Anzeigen unter anderem wegen Urkundenfälschung, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichendiebstahls zu.

Herborn- eingebrochen

In der Walther-Rathenau-Straße sind Unbekannte am Wochenende in eine Arztpraxis und die danebenliegende Physiotherapiepraxis eingestiegen. In beiden Praxen hebelten sie ein Fenster auf und drangen in die Räume ein. Dort durchwühlten sie die Räume und stahlen Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.100 Euro. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 14:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Montag zuschlugen, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn- im Aldi-Markt gezündelt

Gleich zweimal versuchte ein Unbekannter gestern (21.08.2023) im Aldi-Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße ein Feuer zu legen. Gegen 12:50 Uhr und gegen 16:20 Uhr hatte der Täter Lebensmittel und Hygieneartikel angezündet. In beiden Fällen wurden die angezündeten Gegenstände durch Marktmitarbeiter gelöscht. Durch das schnelle Handeln der Mitarbeiter und aufmerksamer Kunden konnte eine größere Brandentstehung verhindert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und versuchter schwerer Brandstiftung. Wer war zu den beiden Tatzeiten im Markt und kann Hinweise geben? Wer kann Hinweise zu dem Brandleger geben? In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem Mann, jüngeren Alters, mit dunkler Hautfarbe und schwarzer Kleidung. Wer kann Hinweise zur Identität dieses Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Katzenfurt: 12.000 Euro Schaden - Unfallfahrer flüchtet

Montagmittag (21.08.2023), gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 82-Jähriger mit seinem grauen Daimler auf der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Edingen. In Höhe der Hausnummer 45 kam ihm ein graues Fahrzeug entgegen und scherte offensichtlich aus. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Benz-Fahrer aus und kollidierte in der Folge mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden weißen Opel. Dieser wiederrum rollte durch den Anstoß nach vorn auf das Heck eines 5-er BMW. Alle drei Pkws wurden beschädigt. Der Gesamtunfallschaden wird mit 12.000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher flüchtete in seinem grauen Fahrzeug ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar- schon wieder Geld übergeben

Die Polizei informiert anhand aktueller Fälle nahezu täglich über Betrüger, die es auf die unterschiedlichsten Arten probieren und leider trotz aller Darstellungen ihrer Maschen und Arbeitsweisen immer mal wieder zum Erfolg kommen. Auch gestern (21.08.2023) gelang es dreisten Betrügern wieder eine Seniorin um ihre Wertsachen zu bringen. Bei ihrem Anruf gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter eines Gerichts aus und erzählten von einem schlimmen Verkehrsunfall, den ihre Tochter verursacht haben soll. Zur Abwendung einer Haftstrafe würde nun eine Kaution benötigt. Die geschockte Seniorin übergab gegen Mittag Bargeld, Schmuck und Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro an einen unbekannten Abholer. Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang nochmals auf die gestern veröffentlichen Meldungen mit Warnhinweisen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5585129 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5584903

Wetzlar- Kratzer in Kuga

Tiefe Kratzer trieben Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand in den Lack eines Ford Kuga. Dieser stand von Sonntag (20.08.2023), 14:15 Uhr bis Montag (21.08.2023), 16:05 Uhr auf dem IKEA-Parkplatz in der Hermannsteiner Straße. In diesem Zeitraum zerkratzten die Vandalen die Beifahrerseite und hinterließen einen 2.500 Euro teuren Schaden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- 16-Jährigen mit Messer bedroht

Eine Gruppe Jugendlicher ist auf einem Spielplatz in der Franziskaner Straße offenbar einen 16-Jährigen angegangen. Dieser hielt sich am Montagabend (21.08.2023) gegen 18:30 Uhr im Bereich der Avignon-Anlage auf. Ein 14-Jähriger bedrohte offensichtlich grundlos den aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden 16-Jährigen mit einem Messer und drohte ihm, ihn abzustechen. Erst an der Bushaltestelle in Richtung Leitzplatz konnte der Junge seine vier Angreifer abhängen, die in bis dahin verfolgen, bedrohten und körperlich angingen. Über Notruf informierte er die Polizei, die die vier jugendlichen Angreifer, im Alter von 13 und 14 Jahren, im Anschluss kontrollierten. Das Messer stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen hinsichtlich strafrechtlicher Maßnahmen laufen.

Wetzlar- in Juweliergeschäft eingedrungen / 180.000 Euro Schaden / Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Am Sonntagmorgen (20.08.2023) löste der Alarm in einem Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße aus. Unbekannten waren eingedrungen und hatten innerhalb weniger Minuten Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen.

Vier Unbekannte waren offensichtlich über den Notausgang zur Gloelstraße in das Einkaufzentrum Herkules Center gelangt. Die maskierten Täter begaben sich zu einem Juwelier-Geschäft im Erdgeschoss. Mit einem mitgebrachten Vorschlaghammer zerstörten sie die Eingangstür und drangen in das Geschäft ein. Dort zerschlugen sie die Glasvitrinen, rafften den ausgelegten Schmuck beisammen, verstauten ihn in Taschen und flüchteten offenbar über den Ausgang zur Gloelstraße. Die Tatausführung dauerte lediglich zwei Minuten. Der entstandene Schaden wird mit rund 180.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Wetzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise:

- Wem sind verdächtige Personen gegen 04:00 Uhr, am Sonntagmorgen, im Bereich des Herkules-Center aufgefallen?

- Wem sind die vier maskierten Täter möglicherweise im Vorfeld aufgefallen?

- Wer hat Personen beobachtet, die große Taschen mit sich führten?

- Wer kann Hinweise zu einem Fluchtfahrzeug oder dessen Kennzeichen geben, welches vermutlich in Nähe des Einkaufscenters abgestellt war?

- Wem ist gegen 04:05 Uhr ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

