POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Freiburg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Montag, 15.04.2024, gegen 4 Uhr versucht, zwei Geldautomaten in der Lammstraße in Bad Krozingen zu sprengen. Die Beschädigungen an beiden Automaten wurden am Morgen durch Zeugen bemerkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden durch die Täter mutmaßliche Sprengsätze an den Automaten befestigt und wieder entfernt. ...

