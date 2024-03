Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Raschigstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Durch zwei Zeuginnen wurde am Dienstagmorgen (05.03.2024, gegen 8 Uhr) beobachtet, wie ein bislang unbekannter Autofahrer in der Raschigstraße beim Abbiegevorgang ein Verkehrszeichen touchierte. Dabei wurden sowohl das Schild als auch sein Fahrzeug beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Die Zeuginnen beobachteten, wie der Mann den Schaden begutachtete und dann weiterfuhr ohne seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit der Aufschrift eines Pizzalieferservice handeln. Den Fahrer beschrieben die Frauen als: ca. 1,80m bis 1,85m groß, graues Oberteil, Jeans, ca. 30 Jahre, wenig Haar. Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrer bzw. dessen Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auch im Falle einer Unfallflucht an der Kreuzung Brucknerstraße/Lisztstraße bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Hinweise. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Auto (am 05.03.2024 zwischen 14:30 Uhr und 18:20 Uhr) einen auf der Sperrfläche befindlichen Verkehrsmast mit zwei Verkehrsschildern. Hierdurch wurde der Mast umgeknickt und ragte auf die Fahrbahn der Brucknerstraße. Ohne ihrer Pflicht als Verkehrsteilnehmer nachzukommen, entfernte sich die Person vom Unfallort. Die Schadenshöhe am Mast wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell