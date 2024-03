POL-PPRP: Durch Pfefferspray verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (05.03.2024), meldete sich ein 52-Jähriger bei der Polizei und gab an, dass er einen Verkehrsunfall mit einem Taxifahrer verursacht und eine Unfallflucht begangen habe. Der Auffahrunfall dürfte sich gegen 17:30 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße ereignet haben. Zeugen des Unfalls und insbesondere der Taxifahrer werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

