POL-UL: (GP) Göppingen - Baucontainer aufgebrochen

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte vier Container bei Göppingen auf.

Ulm (ots)

Als die Arbeiter am Montagmorgen auf die Baustelle zurückkehrten, staunten sie nicht schlecht. Denn in den vergangenen Tagen hatten sich Diebe auf die Baustelle im Stadtteil Jebenhausen in der Wilhelm-Zwick-Straße geschlichen und waren tätig. Offensichtlich hatten die Diebe zwischen Donnerstag 17 Uhr und Montag 6.20 Uhr die Baustelle aufgesucht. Die Schlösser an den vier Baucontainern wurden von den Unbekannten geknackt. Darin befanden sich hochwertige Werkzeuge. Die nahmen sie mit. Zurück blieb zudem ein Schaden, den die Unbekannten verursachten. Die Polizei Göppingen ermittelt nun, um den Dieben auf die Spur zu kommen.

