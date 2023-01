POL-MFR: (109) Pkw-Brand in St. Peter - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am 11.01.2023 (Mittwoch) stellten Ermittler der Nürnberger Kriminalpolizei eine erhebliche Menge Betäubungsmittel in einer Nürnberger Wohnung sicher. Zwei Personen befinden sich in Untersuchungshaft. Nach umfangreichen Ermittlungen, die bereits seit Oktober 2022 geführt wurden, gelang den Ermittlern der Nürnberger Kriminalpolizei ein Schlag gegen den Drogenhandel in Nürnberg. Die Kriminalbeamten ...

