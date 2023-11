Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Brand im Motorraum

Am Montag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Bus in Biberach aus.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem brennenden Fahrzeug am Bahnhof aus. Dort beobachteten Zeugen Rauch aus dem Motorraum eines Linienbuses. Die Feuerwehr Biberach war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Dem Fahrer gelang es anschließend den Bus in die Zentrale zu fahren. Nach den ersten Erkenntnissen war wohl ein technischer Defekt an der Lichtmaschine für den Brand ursächlich. Die Höhe des Schadens ist bislang noch unklar. Verletzt wurde niemand.

