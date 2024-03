POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Waldsee (ots) - Am Freitagnachmittag (01.03.2024, 16:30 Uhr-18:00 Uhr) warf eine bisher unbekannte Person einen großen Stein die öffentliche Treppe hinter einer katholischen Kirche in der Grabengasse in Waldsee herunter. Die Treppe und der dahinterliegende Gehweg wurden hierdurch so stark beschädigt, sodass eine sichere Nutzung für Besucher aktuell nicht möglich ...

mehr