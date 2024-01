BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl an der Anschlussstelle Straelen

Recklinghausen - Ibbenbüren (ots) - Am gestrigen Sonntagmorgen (21. Januar) soll ein Unbekannter in einem Regionalexpress das Smartphone eines Reisenden an sich genommen und anschließend den Zug im Recklinghäuser Hauptbahnhof verlassen haben. Gegen 9:40 Uhr sprach ein 30-Jähriger eine Bundespolizeistreife im Hauptbahnhof Recklinghausen an. Der Mann gab an, dass ihm zuvor sein Mobiltelefon im RE 42 (Mönchengladbach - ...

