Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handy im RE 42 entwendet - Bundespolizei sucht Zeugen

Recklinghausen - Ibbenbüren (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (21. Januar) soll ein Unbekannter in einem Regionalexpress das Smartphone eines Reisenden an sich genommen und anschließend den Zug im Recklinghäuser Hauptbahnhof verlassen haben.

Gegen 9:40 Uhr sprach ein 30-Jähriger eine Bundespolizeistreife im Hauptbahnhof Recklinghausen an. Der Mann gab an, dass ihm zuvor sein Mobiltelefon im RE 42 (Mönchengladbach - Münster) gestohlen worden sei. Der mongolische Staatsangehörige habe im vorderen Abteil des Zuges in einer Sitzgruppe gesessen. Während der Fahrt habe er sein Smartphone geladen und gleichzeitig mit seinen Bluetooth-Kopfhörern Musik gehört. Plötzlich sollen diese keine Verbindung mehr zu seinem Handy hergestellt haben. Daraufhin bemerkte der Mann aus Ibbenbüren den Verlust seines Mobiltelefons. Im letzten Moment habe er einen Mann erkennen können, der schnellen Schrittes den Zug in Recklinghausen in unbekannte Richtung verließ.

Eine Ortung des Handys verlief erfolglos. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 650 Euro. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 21. Januar 2024, zwischen 9:30 Uhr und 9:40 Uhr im vorderen Teil des RE 42 in Richtung Recklinghausen aufhielt?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

