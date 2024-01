Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt - Bundespolizei stellt Taschendieb

Essen - Soest - Düsseldorf (ots)

Gestern Morgen (21. Januar) soll ein Mann, in einem Schnellzug in Richtung Berlin, die Tasche einer Frau gestohlen haben. Ein Zeuge verfolgte ihn, sodass eine Zugbegleiterin die Bundespolizisten informieren konnte und diese den Tatverdächtigen festnahmen.

Gegen 8:30 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen über einen Diebstahl im ICE 845 (Köln/ Bonn Flughafen - Berlin Hauptbahnhof) in Kenntnis gesetzt. Ein Zeuge soll einen 34-Jährigen dabei beobachtet haben, wie dieser kurz vor dem Halt einen Stoffbeutel aus der Gepäckablage entnahm und den Zug in Essen verließ. Der 56-Jährige sei dem algerischen Staatsbürger gefolgt. Daraufhin soll dieser die Tasche auf dem Bahnsteig fallen gelassen und sich auf die Zwischenebene des Bahnhofs begeben haben. Circa 4 Minuten später sei der Mann aus Soest erneut in den Schnellzug gestiegen. Daraufhin informierte eine Bahnmitarbeiterin die Bundespolizei.

Während der Identitätsfeststellung erhob der Tatverdächtige, entgegen der Aufforderung der Beamten, mehrfach seine Hände, sodass diese ihn fixierten. Anschließend wurde er den Wachräumen zugeführt.

Unterdessen wurden weitere Reisende zu dem Vorfall befragt. Eine Zeugin, die zugleich die Freundin der Geschädigten war, gab an, dass ein weiterer Mann (21) ihr während der Tathandlung mit Handzeichen gedroht haben soll nichts zu sagen. Der zweite Tatverdächtige wurde noch im Zug von den Uniformierten angetroffen und hinausbegleitet. Der Düsseldorfer wurde mit dem Sachverhalt konfrontiert. Er bestritt mehrfach, dass er etwas mit der Tat zu tun habe. Zudem konnte er nachweisen, dass er für einen Berliner Verein Fußball spielt und sich auf dem Weg dorthin befand. Die Geschädigte selbst gab sich nicht zu erkennen.

In der Dienststelle wurde der 34-Jährige durchsucht. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach. Zudem wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab, dass der Polizeibekannte mit 1,22 Promille alkoholisiert war. Während seines Aufenthalts in der Bundespolizeiwache schrie der Algerier immer wieder lautstark herum und trat gegen die Tür der Gewahrsamszelle. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes, konnte der unkooperative Mann sich nicht auf den Beinen halten und fiel zu Boden. Dabei zog er sich eine Verletzung zu. Ein angeforderter Rettungswagen brachte den Tatverdächtigen, in Begleitung von zwei Bundespolizisten, in ein Krankenhaus. Zudem wird er sich nun wegen Diebstahls und Beleidigung verantworten müssen.

