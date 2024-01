BPOL NRW: Fahrzeug mit Tritten beschädigt - Bundespolizei nimmt Aggressor in Gewahrsam

Hamm (ots) - Zivilfahnder der Bundespolizei haben am frühen Samstagmorgen (20. Januar)) einen 33-jährigen Mann in einem ICE von Dortmund nach Hamm bei einem Diebstahl in flagranti erwischt. Aufgefallen war der Mann den Bundespolizisten bereits im Hauptbahnhof Dortmund, als er einen ankommenden Zug durchlief und gezielt die Gepäckablagen in Augenschein nahm. ...

