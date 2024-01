Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei erwischen Dieb im ICE in flagranti

Hamm (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am frühen Samstagmorgen (20. Januar)) einen 33-jährigen Mann in einem ICE von Dortmund nach Hamm bei einem Diebstahl in flagranti erwischt.

Aufgefallen war der Mann den Bundespolizisten bereits im Hauptbahnhof Dortmund, als er einen ankommenden Zug durchlief und gezielt die Gepäckablagen in Augenschein nahm.

Anschließend verließ er den Zug, um mit einem ICE nach Hamm zu fahren. Die Zivilfahnder folgten dem Verdächtigen und sahen wie er kurz vor dem Halt im Hauptbahnhof Hamm einen 20-jährigen schlafenden Reisenden die auf dem Tisch abgelegte Geldbörse stahl.

Daraufhin gaben sich die Bundespolizisten zu erkennen und händigten das Diebesgut an das bis dato ahnungslose Opfer aus.

Gegen den algerischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet.

