Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geldbörse entwendet - Bundespolizisten nehmen mutmaßliche Diebe fest

Dortmund - Bielefeld - Möhnesee - Wolfsburg (ots)

Am Freitagabend (19. Januar) sollen zunächst Unbekannte einem Passanten das Portemonnaie im Dortmunder Hauptbahnhof gestohlen haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten diese dank Videoauswertung kurz darauf.

Gegen 23:40 Uhr suchte ein 31-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Dieser gab an, dass zuvor ein Unbekannter am Infopoint seine Geldbörse entwendet habe. Eine sofortige Auswertung der Kameraaufnahmen ergab, dass in diesem Fall zwei Tatverdächtige in Betracht kamen, welche sich anschließend in Richtung Südausgang begaben. Der indische Staatsbürger hatte sein Portemonnaie auf einer Ablage vor ihm abgelegt. Währenddessen näherten sich die beiden Unbekannten. Einer tippte dem Mann auf die Schulter und verwickelte ihn in ein Gespräch, während der andere die Geldbörse an sich nahm.

Zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei leiteten unverzüglich eine Nahbereichsfahndung ein. Daraufhin konnte einer der Verdächtigen (33) gegenüber des Hauptbahnhofs gestellt werden, nachdem dieser versuchte zu flüchten. Die Beamten fixierten diesen mittels Handfesseln und brachten ihn zur Dienststelle. Zeitgleich gelang es weiteren Uniformierten den zweiten Unbekannten (18) zu ergreifen. Auf dem Weg zur Wache leistete dieser Widerstand, indem er sich aus dem Griff der Beamten losriss.

Ein Fingerabdruckscan bestätigte schließlich die Identitäten der algerischen Staatsangehörigen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten die zuvor entwendete Geldbörse des Geschädigten in dem Rucksack des 33-Jährigen auf. Zusätzlich stellten die Polizisten diverse neuwertige Kosmetik- und Haarpflegeprodukte, sowie Bluetooth-Kopfhörer bei dem Mann vom Möhnesee sicher. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass diese Gegenstände zum Weiterverkauf gestohlen wurden. Denn die beiden Männer machten diesbezüglich widersprüchliche Angaben und konnten keinen Eigentumsnachweis erbringen. Als die Einsatzkräfte den 18-Jährigen durchsuchten, leistete dieser erneut Widerstand. Der Bielefelder versuchte sich aus den Griffen zu lösen. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Weiteres Diebesgut fanden die Beamten bei ihm nicht auf. Beide Widerstandshandlungen wurden mit einer Bodycam dokumentiert.

Die Bundespolizisten übergaben dem geschädigten Wolfsburger seine zuvor entwendete Geldbörse samt Inhalt.

Die beiden Algerier gaben die Tat zu, wollten sich jedoch nicht weiter dazu äußern. Die Beamten fertigten Lichtbilder von diesen und nahmen dessen Fingerabdrücke. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zudem muss sich der 18-Jährige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten in zwei Fällen verantworten.

