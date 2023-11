POL-PDNR: Kraftfahrzeugrennen und Nötigung im Straßenverkehr auf der B42

Unkel, Bahnhofstraße (ots) - Am 31.10.2023 kam es zu einer versuchten Körperverletzung an der Unterführung in der Bahnhofstraße in Unkel. Die Geschädigten wurde gegen 17 Uhr aus einer Personengruppe mit einem Silvesterböller beworfen, der unmittelbar vor ihren Füßen explodierte. Die Polizei hat ein Strafverfahren sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet. ...

