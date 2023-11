POL-PDNR: Kleinanzeigen-Account gehackt und für Betrug genutzt

Bad Hönningen, Fasanenweg (ots) - Am 02.11.2023, im Zeitraum zwischen 05:30 und 13 Uhr, wurde ein im Fasanenweg in Bad Hönningen geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug den hinteren Kotflügel des PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt. Es liegen Zeugenhinweise auf einen Lieferwagen vor. Die Polizei Linz hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: ...

