POL-ESW: Pressebericht vom 18.03.24

Fahren unter Alkoholeinfluss; Widerstand

Am gestrigen Sonntagmorgen (09:50 Uhr) bemerkten anderen Verkehrsteilnehmern ein Pkw, der die B 27 in Richtung Eschwege befuhr. Der Fahrer fiel teilweise durch unsichere Fahrweise, andererseits wieder durch riskante Überholmanöver auf. In Höhe Albungen fuhr der Pkw auf die dortige Bushaltestelle auf, setzte kurz darauf die Fahrt fort. Nachdem der Fahrer von der B 27 auf die B 249 in Richtung Eschwege aufgefahren war, drehte er mit dem Pkw und fuhr wieder zurück in Richtung B 27. Erneut hielt der Pkw an der Bushaltestelle Höhe Albungen und fuhr dann weiter in Richtung Witzenhausen. Ein erneuter Stopp erfolgte dann auf dem Parkplatz "Kleinvach". Als er wieder auf die B 27 aufgefahren war, konnte der Pkw von den alarmierten Polizeistreifen gestoppt werden. Bei dem Fahrer, ein 46-Jähriger aus Köln, wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest war nicht möglich, worauf bei dem 46-Jährige eine Blutentnahme angeordnet wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 46-Jährige unkooperativ und wehrte sich dagegen, so dass die Blutentnahme mit Zwang durchgeführt werden musste. Da er dabei auch nach den Beamten trat, wurden ihm Fesseln angelegt. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten als "Faschisten" und drohte damit zuzubeißen, da er HIV-positiv wäre. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter wurde der 46-Jährige am Ende der Maßnahmen dem Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie unter polizeilicher Begleitung zugeführt. Den 46-Jährigen erwartet neben der Verkehrsstrafanzeige eine Anzeige wegen Widerstand und Beleidigung gegen die eingesetzten Beamten. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

Brand

Um 16:19 Uhr kam es am gestrigen Sonntagnachmittag zu einem Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Römheldstraße in Eschwege. Verursacht wurde der Vorfall durch erhitztes Fett in einem Topf. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde dieses jedoch noch rechtzeitig durch den Bewohner bemerkt, der daraufhin mit nassen Handtüchern das brennende Fett erstickte und danach selbst noch die Feuerwehr alarmierte. Beschädigt wurden durch den Rauch die Dunstabzugshaube sowie die Tapete. Verletzt wurde niemand; der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 05:55 Uhr befuhr heute Morgen ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die L 3249 zwischen Eltmannsee und Diemerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 16.03.24, 20:00 Uhr und dem 17.03.24, 12:15 Uhr wurde in der Straße "Am Hang" in Fürstenhagen ein Pkw Mercedes durch Unbekannte beschädigt. Am hinteren linken Kotflügel wurde mutwillig mit einem spitzen Gegenstand eine Kratzspur hinterlassen. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Auf dem Besucherparkplatz der Orthopädischen Klinik wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Zwischen 14:55 Uhr und 16:55 Uhr wurde gestern Nachmittag der Pkw durch Unbekannte auf der rechten Fahrzeugseite auf eine Länge von ca. zwei Meter zerkratzt, wodurch Sachschaden entstand.

Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl eines Scheibenwischers

Auf dem Parkplatz neben dem Bahnhof in der Straße "Am Nordbahnhof" in Witzenhausen wurde von einem Pkw BMW der Heckscheibenwischer fachgerecht abmontiert und entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15.03.24, 16:45 Uhr und dem 17.03.24, 20:50 Uhr. Schaden: 75 EUR. Hinweise: 05542/93040.

