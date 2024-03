Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.03.24

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 14:50 Uhr befuhr eine 60-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. Verkehrsbedingt musste sie ihren Pkw abbremsen, was die nachfolgende 23-Jährige aus der Gemeinde Meinhard zu spät bemerkte und mit ihrem Auto auffuhr. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Fußgängerin angefahren

Nachträglich angezeigt wurde gestern noch ein Unfall, der sich bereits am 07.03.24, um 16:15 Uhr, auf dem Kundenparkplatz des Aldi-Marktes in der Niederhoner Straße ereignet hat. Zur Unfallzeit hielt sich eine 58-Jährige aus Eschwege dort auf und war im Begriff ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Autos einzuladen. Dabei wurde sie plötzlich von einem Pkw Renault einer Fahrerin aus Eschwege angefahren, die später angab, dass sie wenden wollte und dabei die 58-Jährige nicht gesehen habe. Durch den Anstoß wurden der 58-Jährigen zunächst die Beine weggedrückt; anschließend fiel sie auf ihren Einkaufswagen und wurde dadurch noch etwas weitergeschoben, bevor sie von ihrem Einkaufswagen herabfiel. Bei Herunterfallen geriet sie unter den Renault, der durch aufmerksame Zeugen gestoppt werden konnte, so dass die 58-Jährige nicht auch noch von dem Pkw überrollt wurde. Die 58-Jährige wurde jedoch leicht verletzt; der Sachschaden (Kleidung) wird mit ca. 300 EUR angegeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Um 13:47 Uhr wurde gestern Mittag in der Ludwig-Knierim-Straße in Eschwege ein Verkehrsschild umgefahren und beschädigt. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie ein Lkw beim Abbiegen von der Freiherr-von-Stein-Straße in die Ludwig-Knierim-Straße das Schild um- und dann weiterfuhr. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Bremer Straße in Eschwege gemeldet. Zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr wurde dort in der gestrigen Mittagszeit durch einen Unbekannten offensichtlich beim Vorbeifahren ein Stahlpoller, der auf einem Privatgrundstück steht, angefahren. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei einer Kontrolle am gestrigen Abend, um 20:15 Uhr, wurde eine 57-Jährige aus Lahntal mit einem E-Roller "Am Bahnhof" in Bad Sooden-Allendorf angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss illegaler Drogen stand, was ein Test, der positiv auf Opiate verlief, bestätigte. Zudem wurde noch eine geringe Menge Drogen (Kokain) aufgefunden. Des Weiteren führte sie einen Schlagstock mit, was eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz darstellt.

Sachbeschädigung

Am Nordufer des Werratalsees wurde zwischen dem 15.02.24 und dem 13.03.24 die dem Angelsportverein gehörenden Angelhütten beschädigt. Als tatverdächtig wurde ein 39-Jähriger ermittelt, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Dieser entfernte die verschraubten Holzlatten der Hütten, um sich so Zutritt zu verschaffen. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Gegen Verkehrsschild gefahren

Um 20:43 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 45-Jähriger aus Bebra die B 27 in Richtung Sontra. Beim Einbiegen von der L 3249 in die Kupferstraße in Richtung Hornel kam der Fahrer mit dem Auto auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und fuhr dadurch mit dem Auto gegen ein Verkehrsschild. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am 12.03.24, um 20:50 Uhr, wurde in der Lindenstraße in Sontra ein 30-Jähriger, der in Polen wohnhaft ist, auf einem E-Scooter fahrend angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkoholeinfluss (ca. ein Promille) stand, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

12.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am 12.03.24 in Hessisch Lichtenau ereignet hat. Um 07:12 Uhr befuhr eine 34-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Günsteröder Straße. Im Kreuzungsbereich zur Sälzer Straße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 39-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Diebstahl an Pkw

In der Nacht vom 11./12.03.24 ereignete sich in der Sälzer Straße in Laudenbach ein Diebstahl an einem Pkw Audi A6. In den Morgenstunden bemerkte der Geschädigte, als er seinem Pkw zur Arbeit fahren wollte, dass die ACC-Sensoren des Autos durch unbekannte Täter abmontiert und entwendet worden sind. Der Audi war in der Tatnacht auf einem Parkplatz vor dem Haus abgestellt. Der Schaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Außenspiegel beschädigt

Am 12.03.24, um 14:46 Uhr, befuhr ein 67-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Klein-Lkw die Stubenstraße in Witzenhausen. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Transporter streifte er diesen, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Sachbeschädigung am Rückhaltebecken

Zwischen dem 01.03.24 und dem 13.03.24, 14:05 Uhr haben Unbekannte die Tür der Steuerungseinheit des Rückhaltebeckens in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen beschädigt. Die Steuerungseinheit selbst wurde dabei nicht beschädigt. ES entstand ein Sachschaden zum Nachteil der Stadtwerke Witzenhausen von ca. 1000 EUR. Hinwiese: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

