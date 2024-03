Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.03.24

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unfallflucht

Zwischen dem 06.03.24, 09:00 Uhr und dem 10.03.24, 15:30 Uhr wurde ein schwarzer Pkw KIA Sportage im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Das Auto war in der Schulstraße in Sontra geparkt. Den Spuren nach könnte die Beschädigung auch durch eine Fahrradpedale beim Vorbeifahren verursacht worden sein. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Wildunfall

Um 00:18 Uhr ereignete sich vergangene Nacht ein Wildunfall auf der B 7, nachdem ein Reh in der Gemarkung von Netra von dem Pkw eines Fahrers aus Deensen erfasst wurde. Das Reh lief verletzt davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Diebstahl auf Baustellengelände

Zwischen dem 10.03.24, 13:00 Uhr und dem 11.03.24, 06:00 Uhr kam es auf dem Baustellengelände der BAB 44 in der Gemarkung von Unhausen zum Diebstahl von ca. 150 Meter Starkstromkabel. Das Kabel wurde noch auf dem Baustellengelände aus der Isolierung geschnitten, bevor es abtransportiert wurde. Zudem versuchten die Täter noch einen Baucontainer gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Hinweise: 05653/97660.

In der vergangenen Nacht wurde ein weiterer Diebstahl von einer Baustelle begangen. Um 06:30 Uhr wurde heute Morgen festgestellt, dass Unbekannte in der Landstraße in Wölfterode von der dortigen Straßenbaustelle einen Rüttelstampfer aus einer Baugrube gehoben und gestohlen haben. Dieser wurde dann vermutlich mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert. Schaden: ca. 4000 EUR. Hinweise: 05653/976660.

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Sontraer Polizei, nachdem am gestrigen Montagnachmittag ein 55-Jähriger aus Sontra mit der Faust zweimal in Richtung eines 66-Jährigen aus Sontra schlug, der diese Faustschläge jedoch abwehren oder ausweichen konnte. Nachdem der 66-Jährige den Vorfall bei der Polizei in Sontra angezeigt hatte, wurde er später von dem 55-Jährigen mit einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht gesprüht, so dass er nach Erstbehandlung durch die angeforderten Rettungssanitäter zu einem Augenarzt gebracht werden musste. Der Tatverdächtige wurde dann im Rahmen der Fahndung gegen 16:30 Uhr durch die Polizei angetroffen. Es wurde eine Gefährderansprache durchgeführt; das Reizstoffsprühgerät konnte bei einer Durchsuchung nicht aufgefunden werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

