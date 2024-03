Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.03.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 07:41 Uhr befuhr heute Morgen eine 42-Jährige aus Niestetal mit ihrem Pkw die B 27 von Oetmannshausen kommend in Richtung "Hoheneicher Rondell". Aufgrund eines Rückstaus musste sie ihr Auto abbremsen, was der nachfolgende 62-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Aufprall wurde die 42-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Anhänger

Zwischen dem 09.03.24, 19:30 Uhr und dem 10.03.24, 09:00 Uhr wurde ein Pkw-Anhänger, der auf einem Gartengelände im Postweg in Eschwege abgestellt ist, durch Unbekannte beschädigt. Diese flexten das Stützrad des Anhängers ab. Zudem wurden Deichsel und Felgen mit blauer Farbe besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Gegen umgestürzten Baum gefahren

Um 06:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 43-Jähriger aus Schwarzatal mit einem VW Transporter die B 7 von Wichmannshausen kommend in Richtung Netra. In der Gemarkung von Röhrda war ein Baum quer über die Bundesstraße abgeknickt, was der Fahrer zu spät registrierte und mit dem Fahrzeug gegen den Baum fuhr. Der Transporter wurde vorne links beschädigt. In dem Bereich des angrenzenden Bachlaufs wurde durch den abgeknickten Baum auch die dortige Leitplanke beschädigt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

