Polizei Eschwege

POL-ESW: Sachbeschädigung an Hallenbad

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Nachträglich mitgeteilt wird noch eine Sachbeschädigung, die sich bereits am vergangenen Wochenende in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Hessisch Lichtenau zugetragen hat. Zwischen dem 01.03.24, 20:00 Uhr und dem 02.03.24, 01:36 Uhr haben Unbekannte die Glasscheiben im Eingangsbereich und auch im Schwimmbeckenbereich des Hallenbadgebäudes beschossen. Diese wurden mit Kugeln in verschiedenen Farben vermutlich aus einer Softair-Waffe "abgefeuert". Insgesamt konnten bei der Tatortaufnahme 17 Einschusslöcher festgestellt werden, wodurch ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR entstand. Tatverdächtig sind drei männliche Personen, die sich in der Tatnacht der Eingangstür näherten und diese augenscheinlich begutachteten. Einer der Personen trug eine helle Jacke, die anderen beiden Personen waren dunkel gekleidet. Alle waren von schlanker Gestalt und dürften im jugendlichen oder heranwachsenden Alter sein. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

