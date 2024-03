POL-ESW: Pressebericht vom 06.03.24

Eschwege (ots) - Zeugen gesucht Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Handtaschenraub, der sich am 26.02.24, um 15:36 Uhr, auf dem Gelände des tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei den Zeugen, der das gestohlene Portmonee am Stadtbahnhof in Eschwege aufgefunden hat. Zuvor wurde einer 59-jährigen Eschwegerin durch ...

