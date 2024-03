Polizei Eschwege

POL-ESW: Nach Handtaschenraub Zeugen gesucht; (Erstmeldung: www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/5722980)

Eschwege (ots)

Zeugen gesucht

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Handtaschenraub, der sich am 26.02.24, um 15:36 Uhr, auf dem Gelände des tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei den Zeugen, der das gestohlene Portmonee am Stadtbahnhof in Eschwege aufgefunden hat. Zuvor wurde einer 59-jährigen Eschwegerin durch zwei Täter die Handtasche entrissen. Die Handtasche konnte tatortnah aufgefunden werden, während die Geldbörse später auf einer Sitzbank, nahe dem Gleis 1, durch einen unbekannten Zeugen aufgefunden und bei dem Service-Schalter der Bahn abgegeben wurde.

Dieser Zeuge möchte sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 05651/9250 in Verbindung setzen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

