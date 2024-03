Polizei Eschwege

POL-ESW: Zigarettenautomat aufgebrochen; Rollstuhl entwendet

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zigarettenautomat aufgebrochen

Am 12.03.24 wurde zwischen 04:00 Uhr und 11:40 Uhr ein Zigarettenautomat in der Kasseler Straße in Kammerbach aufgebrochen. Der der die Täter entwendeten aus dem Automaten die Geldkassette sowie eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Der Sachschaden wird mit ca., 700 EUR angegeben.

Rollstuhl entwendet

Am 11.03.24 betrat gegen 18:50 Uhr eine unbekannte männliche Person das Klinikum Werra-Meißner in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege. Dort löste er aus einer Reihe von Transportrollstühlen einen Rollstuhl heraus. Hierzu löste er - analog dem Prozedere bei Einkaufswagen - mit einem Chip oder einer Münze den Rollstuhl heraus. Mit diesem verließ er das Krankenhaus in Richtung der Elsa-Brandström-Straße und in der Folge in Richtung Luisenstraße. Der Schaden wird mit 350 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell