Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim am Main: Schwerer Verkehrsunfall mit flüchtiger Person und Festnahme nach intensiven Fahndungsmaßnahmen

Rüsselsheim am Main (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 21.05.2024, gegen 00:15 Uhr ereignete sich auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Rüsselsheim am Main ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Motorrades.

Ein 42-jähriger Mann aus Rüsselsheim befuhr mit seinem Pkw den Kurt-Schumacher-Ring in Fahrtrichtung des Evreuxrings. In Höhe der Uranstraße versuchte der Fahrzeugführer zu wenden und übersah dabei einen 21-jährigen Motorradfahrer aus Bischofsheim, welcher in gleicher Richtung den Kurt-Schumacher-Ring befuhr.

Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwerst verletzt und musste an der Unfallörtlichkeit durch die Feuerwehr Rüsselsheim und den Rettungsdienst des Kreises Groß-Gerau unter dem Fahrzeug geborgen und im Anschluss notärztlich behandelt werden.

Der 42-jährige Fahrzeugführer flüchtete vor dem Eintreffen der Rettungskräfte von der Unfallörtlichkeit und konnte nach intensiven Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Bei dem festgenommenen Unfallverursacher wurde auf der Polizeistation Rüsselsheim eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

