POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit Straßenbahn

Am Donnerstag erlitten drei Personen bei einem Unfall in Ulm teils schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 16.34 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Fiat 500 die Böfinger Steige. Zeitgleich war eine Straßenbahn, links neben der Straße, in gleicher Richtung unterwegs. An einer Kreuzung bog die 59-Jährige nach links in den Buchenlandweg ab. Dabei missachtete sie wohl eine rote Ampel und es kam zum Unfall mit der Straßenbahn. Anschließend stieß der Fiat mit der rechten Seite gegen einen Ampelmast. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Ihre beiden 86-jährigen Mitfahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Die Feuerwehr befreite die drei Insassen aus dem stark beschädigten Auto. Rettungskräfte brachten sie anschließend in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Fiat auf 15.000 Euro, den an der Straßenbahn auf 40.000 Euro. Der 56-jährige Fahrer der Straßenbahn sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme sowie Bergung des Fiat musste die Böfinger Steige zeitweise aus beiden Richtungen gesperrt werden.

