Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkäuferin beleidigt und bedroht

Suhl (ots)

Am 19.07.2024 gegen 17:00 Uhr kam es in einem Laden des Steinweg-Centers in Suhl zu einer Bedrohung einer Mitarbeiterin. Nachdem ein 37-Jähriger den Laden verlassen hatte ohne seine Waren zu bezahlen, wurde er von der Mitarbeiterin, unter Hinzuziehung des Sicherheitsdienstes, höflichst gebeten den Inhalt seines Beutels vorzuzeigen. Daraufhin beleidigte und bedrohte der 37-Jährige die Verkäuferin. Gegen den Täter wird nun wegen Ladendiebstahl, Bedrohung und Beleidung ermittelt.

