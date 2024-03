Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Stuttgart-Münster (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat sich am Montagnachmittag (11.03.2024) bei einem Brand in einer Wohnung an der Nagoldstraße schwere Verletzungen zugezogen. Mehrere Bewohner entdeckten den Brand gegen 15.30 Uhr und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten lag der 26-Jährige schwerverletzt vor dem Gebäude. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in der Wohnung des 26-Jährigen im zweiten Obergeschoss aus. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro, die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

