Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in leerstehendem Gebäude

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

In einem derzeit unbewohnten Gebäude an der Straße Am Waldrand ist am frühen Montagmorgen (11.03.2024) aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein Zeuge entdeckte den Brand gegen 04.45 Uhr und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Flammen. Vier Personen aus den umliegenden Häusern mussten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen, verletzt wurde niemand. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell