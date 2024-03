Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Auseinandersetzung zwischen Fahrgast und Taxifahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Ein 31 Jahre alter Fahrgast eines Taxis soll am Freitagmorgen (08.03.2024) an der Dessauer Straße versucht haben, ohne Bezahlung zu flüchten und den Taxifahrer geschlagen haben. Gegen 06.15 Uhr fuhr der 58 Jahre alte Taxifahrer den 31-Jährigen in die Dessauer Straße. Nachdem er zur Zahlung aufgefordert worden war, flüchtete er. Der Taxifahrer verfolgte den 31-Jährigen zu Fuß und stellte ihn im Flur eines Mehrfamilienhauses. Anschließend begaben sich die beiden Männer zurück zum Taxi. Als alarmierte Polizeibeamte eintrafen, wurde der 58 Jahre alte Taxifahrer bewusstlos. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er starb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Umstände des Todes aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

