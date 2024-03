Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Stuttgart - Untertürkheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (09.03.2024) in Untertürkheim ist ein 20 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Der 20-jährige fuhr mit seinem Pkw VW T-Roc gegen 06.25 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung Karl-Benz-Platz und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er einen Bordstein und kollidierte mit einer Lichtzeichenanlage, welche aus der Verankerung gerissen wurde. Infolge des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug. Der nur leicht verletzte Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 45.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

