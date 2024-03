Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliches Reizgas verschüttet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Samstag (09.03.2024) in einem Wohnhaus an der Straße Am Gelben Weg mutmaßlich Reizgas verschüttet. Eine Bewohnerin bemerkte kurz vor 21.00 Uhr einen stechenden Geruch im Gebäude und wählte den Notruf. Die alarmierten Beamten forderten daraufhin die Bewohner auf, das Gebäude zu verlassen, woraufhin insgesamt 23 Personen aus dem Haus kamen. Die Feuerwehr entdeckte dann im Treppenhaus eine Flüssigkeit auf dem Boden, bei der es sich mutmaßlich um Reizgas handelt. Zwölf Bewohner, darunter ein zwei Monate alter Säugling mussten vor Ort durch Rettungskräfte behandelt werden. Der Säugling kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Herkunft des Reizgases sowie zu möglichen Tatverdächtigen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

