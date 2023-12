POL-PDLD: Roschbach - Geschwindigkeitskontrolle

Landau (ots) - Am 11.12.2023 befuhr eine 53-jährige VW-Fahrerin gegen 18:40 Uhr die Paul-von-Denis-Straße in Landau in Richtung Hauptbahnhof. An der Kreuzung zur Queichheimer Brücke musste sie verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte eine folgende 23-jährige Fiat-Fahrerin zu spät und fuhr auf die VW-Fahrerin auf. Die 53-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. ...

