LPI-SHL: Quad und Simson aus Garage gestohlen

Trusetal (ots) - Freitagvormittag (19.07.2024) fuhr ein Autofahrer auf der Karl-Marx-Straße in Trusetal, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammenprallte. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 27-jährige Lkw-Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 17.000 Euro. Die Straße ist aktuell voll ...

