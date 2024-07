LPI-SHL: Ohne Versicherung und alkoholisiert

Dreißigacker (ots) - In der Zeit von Mittwochabend, 21:10 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 05:55 Uhr, montierten bislang unbekannte Täter das Vorderrad sowie die Federgabel eines grünen Pedelec ab und nahmen es mit. Das Rad war an einem Fahrradunterstand in der Bergstraße in Dreißigacker abgestellt und angeschlossen worden. Die Diebe flüchteten unbemerkt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, ...

