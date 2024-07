LPI-SHL: Fahrzeugschein geklaut

Hirschbach (ots) - Donnerstagmittag fuhr eine 66-jährige Radfahrerin vom Radweg nach rechts auf die Straße "Am Kahlen Berg" in Hirschbach auf und missachtete dabei die Vorfahrt, der von rechts kommenden 71-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich die Radfahrerin leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

