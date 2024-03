POL-BI: Bus-Fahrgäste bei Bremsmanöver verletzt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am vergangenen Wochenende ist in einem Hinterhof an der Heeper Straße ein Audi A7 Sportback entwendet worden. Dem Anwohner fiel der Diebstahl seines Pkw am Sonntagabend, 17.03.2024, auf. Der 32-jährige Bielefelder hatte seine schwarze Schräghecklimousine am Freitagabend, 15.03.2024, gegen 20:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Am Sonntag stand sein Audi gegen 19:00 Uhr nicht mehr an dem Abstellort in ...

