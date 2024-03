POL-BI: Raub am Südring: Täter mit Beschreibung gesucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Heepen - Mehrere Zeugen saßen in Heepen in einem Linienbus, als ein unbekannter Mann am Freitag, 15.03.2024, eine hintere Bustür eintrat und sich mit einer Frau, die einen Kinderwagen schob, entfernte. Gegen 17:40 Uhr hielt der 25-jährige Fahrer eines besetzten Linienbusses an der Haltestelle Salzufler Straße an. Der Bus war in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Ein Paar, das mit einem Kinderwagen einsteigen wollte, fragte er nach ...

mehr