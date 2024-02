POL-S: Fahrzeuglenker vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots) - Ein 46 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Sonntagvormittag (18.02.2024) bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Der 46-Jährige war gegen 10.45 Uhr in der Karlshofstraße aus Richtung der Felder unterwegs und wollte nach links in die Steinwaldstraße abbiegen. In diesem Moment fuhr in der Steinwaldstraße ein Auto vom rechten Fahrbahnrand in Richtung Karlshofstraße an. ...

