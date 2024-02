Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein 46 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Sonntagvormittag (18.02.2024) bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Der 46-Jährige war gegen 10.45 Uhr in der Karlshofstraße aus Richtung der Felder unterwegs und wollte nach links in die Steinwaldstraße abbiegen. In diesem Moment fuhr in der Steinwaldstraße ein Auto vom rechten Fahrbahnrand in Richtung Karlshofstraße an. Der Pedelec-Fahrer bremste und stürzte dabei. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Mann und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell