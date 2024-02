Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/Festnahme nach Einbruch in EDEKA-Filiale

Coesfeld (ots)

Bereits Freitagmorgen (02:10 Uhr) brachen zwei Täter in die Filiale ein und stahlen Zigaretten. Sonntagmorgen (18.02./01:50 Uhr) versuchten es zwei Unbekannte erneut. Die Polizei konnte einen 29-Jährigen, whft. in Münster, festnehmen; ein Weiterer flüchtete zu Fuß in Richtung L550.

Beschreibung dieser Person: dunkle Jeans, dunkle Schuhe, dunkle Steppjacke und Skimaske über dem Gesicht.

Ein Pkw und ein Anhänger waren für einen Abtransport des Diebesguts im Nahbereich bereitgestellt und wurden durch die Polizei sichergestellt.

Ob es ich um dieselben Täter handelt, ermittelt jetzt die Polizei. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter 02591-7930 entgegen.

