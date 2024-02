Coesfeld (ots) - Ohne Tatort, ohne Täterbeschreibung, ohne Uhrzeit stellt sich derzeit ein Raub vom Mittwoch (14.02.24) dar. Geschädigter ist ein 25-jähriger polnischer Staatsbürger, der zu Besuch in der Domstadt war. Ein Verwandter erstattete Anzeige, da der Mann wieder in der Heimat ist. Bisher bekannt ist, dass der 25-Jährige am Mittwoch spazieren gehen wollte. Er kehrte mit Verletzungen im Gesicht zurück zu ...

mehr