POL-PDPS: Erneut zwei Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus angegangen

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Am Samstag, den 21.10.2023, gegen Mittag ereignete sich in der Welschstraße in Waldfischbach-Burgalben eine Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW des Herstellers Peugeot oder Citroen die Welschstraße in Richtung Hauptstraße und streifte hierbei mit seiner rechten Fahrzeugseite den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung geparkten weißen Opel Insignia ...

mehr