Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Samstag, den 21.10.2023, gegen Mittag ereignete sich in der Welschstraße in Waldfischbach-Burgalben eine Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW des Herstellers Peugeot oder Citroen die Welschstraße in Richtung Hauptstraße und streifte hierbei mit seiner rechten Fahrzeugseite den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung geparkten weißen Opel Insignia Sports Tourer. Daraufhin entfernte sich der bisher unbekannte Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 3500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell