Polizei Bielefeld

POL-BI: Bustürglas eingetreten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Mehrere Zeugen saßen in Heepen in einem Linienbus, als ein unbekannter Mann am Freitag, 15.03.2024, eine hintere Bustür eintrat und sich mit einer Frau, die einen Kinderwagen schob, entfernte.

Gegen 17:40 Uhr hielt der 25-jährige Fahrer eines besetzten Linienbusses an der Haltestelle Salzufler Straße an. Der Bus war in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Ein Paar, das mit einem Kinderwagen einsteigen wollte, fragte er nach Fahrausweisen. Die beiden Personen sollen den 25-Jährigen beschimpft haben und stiegen nicht ein. Einen Moment später zersplitterte die Scheibe einer Hecktür. Im Rückspiegel sah der Busfahrer, dass der unbekannte Mann sehr nah am Bus stand. Er verschwand mit der Frau und dem Kinderwagen, während der 25-Jährige die Polizei rief.

Zu dem tatverdächtigen Mann liegen bislang kaum Hinweise vor, die Frau soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und von kleiner Statur sein. Sie hatte dunkle Haare.

Bislang sind der Polizei nicht alle Zeugen bekannt. Sie werden gebeten, sich zu melden unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell