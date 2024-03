POL-BI: Pkw blockiert Straße - Körperverletzung

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, bei der Identifizierung eines unbekannten Mannes. Aus einem unverschlossenen Pkw, der in einem Bielefelder Parkhaus stand, entwendete er Wertsachen. Am 17.09.2023, in der Zeit von 08:00 Uhr und 08:30 Uhr, hielt sich der Mann in dem Parkhaus an der Nahariyastraße auf. Dort öffnete er nach dem derzeitigen Kenntnisstand einen unverschlossenen Audi A4, um hieraus zu stehlen. ...

